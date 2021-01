Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, ca saluta preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, al 46-lea președinte al SUA. Ciolacu spune ca planul economic și social al lui Joe Biden este ambițios, iar guvernanții romani ar avea ce invața de la el. „Planul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus despre evenimentele violente petrecute la Washington ca nu a crezut vreodata ca va trai aceste momente. „Nu am crezut vreodata ca am sa traiesc momente ca cele pe care intreaga planeta le-a vazut in violențele din Congresul american. Am petrecut…

- Comisia Federala pentru Comert a Statelor Unite si o coalitie mare de state federale au dat Facebook in judecata, miercuri, afirmand ca a incalcat legislatia in domeniul concurentei si cerand vanzarea Instagram si WhatsApp. Acesta este al doilea proces major intentat de autoritatile americane unei companii…

- Conturile de Facebook si Instagram ale Casei Albe vor fi transferate administratiei Joe Biden in mai putin de doua luni, indiferent daca presedintele Donald Trump isi recunoaste infrangerea in alegeri, potrivit News.ro Facebook, care detine aplicatia Instagram, a confirmat ca, incepand cu…

- Fostul ministru al Apararii Mircea Dusa l-a felicitat, duminica, pe presedintele ales al Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden, aratand ca a avut intrevederi cu acesta in 2014, in cadrul unei vizite oficiale efectuate in Romania de vicepresedintele SUA de la acel moment. "Felicitari domnule Joe…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu o considera pe Kamala Harris, care va fi prima femeie vicepreședinte de culoare din istoria SUA, "un fel de Laura Codruța Kovesi a Statelor Unite ale Americii"."Doamna Kamala Harris, vicepreședintele ales, este o femeie de origine asiatica, dupa mama, mama ei nu știu…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a salutat, sambata, victoria candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "Felicitari presedintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden. Romanii au fost si vor ramane intotdeauna aliati de nadejde ai Americii in…

- America este in fața unui vot crucial, intr-un context dificil pentru intreagul glob. Donald Trump a recunoscut ca nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la unul de acceptare.