- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca printre masurile de incurajare a natalitatii discutate sambata, 23 octombrie, la Guvern, se numara deductibilitate pentru familiile cu mai multi copii si reducerea progresiva a contributiilor de asigurari sociale de sanatate, in functie de numarul de copii.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca au inceput discuțiile pe programul de guvernare, luni urmand sa fie finalizata și lista Guvernului, iar votul in Parlament ar putea fi joi. Citu a precizat ca premierul desemnat are responsabilitatea…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a anuntat, joi seara, ca Florin Citu l-a informat deja pe Dacian Ciolos ca a obtinut sprijinul PSD pentru guvernul minoritar condus de Nicolae Ciuca. „Dacian Ciolos l-a sunat, (Citu) i-a spus ca merge in Parlament cu guvern minoritar pentru ca a obtinut sprijinul PSD in…

- Apel al premierului desemnat, Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul desemnat astazi, Nicolae Ciuca, a lansat un apel catre toti actorii politici responsabili sa sustina formarea noului guvern, astfel încât România sa depaseasca 'cât mai rapid'…

- La putin timp dupa ce Dacian Cioloș le-a transmis liberalilor ca au termen pana duminica pentru a lua o decizie privind formarea unei majoritați, USR anunta ca premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri, informeaza Agerpres. USR precizeaza…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat miercuri dupa discuțiile cu liderii PNL și UDMR ca nu s-a luat nicio decizie privin refacerea alianței de guvernare și formarea unui nou Guvern. Premierul desemnat Dacian Ciolos a discutat, miercuri, la sediul PNL, aproximativ o ora cu Florin Cițu, Kelemen…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va întâlni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie în vederea formarii unei majoritati parlamentare, scrie Agerpres. "Nu este în intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc luni, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Intalnirea este programata la ora 12:30. Intalnirea are loc in contextul in care Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni,…