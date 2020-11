Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticul medicilor a cazut ca un traznet asupra intregii familii. Fetei i se declanșase o maladie care a fost descoperita mult prea tarziu și in urma prea multor investigații, scrie targovistenews.ro. Diana lucra in domeniul bancar, in luna septembrie se casatorise si isi dorea foarte…

- Covid-19 ar putea provocao boala incurabila de la zero, crede Francesco Rubino, cercetator in diabet la King’s College din Londra, noteaza mediafax.Mario Buelna, un american de 28 de ani, a fost initial diagnosticat cu Covid-19. Doua saptamani mai tarziu, dupa ce parea a se recupera, s-a simtit…

- Un tata tanar din Statele Unite, Mario Buelna, in varsta de 28 de ani, a facut febra si a avut probleme de respiratie in luna iunie si a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Cateva saptamani mai tarziu, dupa ce parea sa se fi recuperat, a avut o stare de slabiciune si a inceput sa verse. Ulterior, acesta…

- PodcasturiDiabetul zaharat: Cauze și prevenire Peste 100 de mii de moldoveni sunt diagnosticați cu diabet zaharat de tip unu și doi, arata datele oficiale. Și cifra diabeticilor crește de la un an la altul, iar maladia nu cruța pe nimeni. Potrivit specialiștilor, diabetul zaharat este de tip…

- "Copiii au forme usoare de boala, simptomatic. In general, pana acum nu am avut cazuri complicate sau grave la copii. Ca si tratament, acestia primesc kaletra sirop si azitromicina sirop, medicamente foarte bine tolerate si fara efecte adverse la ei. Sigur, boala COVID 19 la copii are specificul ei.…

- Carmen Grebenișan le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare una dintre cele mai mari dureri ale ei. Vedeta sufera de o boala grea, iar medicul i-a dat verdictul crunt. Carmen Grebenișan are o boala extrem de neplacuta Potrivit ultimei declarații facute de vedeta, aceasta nu trece prin cea mai…

- Familia Reaboi din raionul Orhei, satul Ivancea, este gata pentru orice sacrificiu de dragul copilului lor Mihai in varsta de 3 ani, care sufera de boala rara - amiotrofie spinala de tip II. Diagnosticul groaznic, primit in decembrie 2019, i-a pus pe parinti la grea incercare.

- O cunoscuta cantareața a primit diagnosticul crunt de la medici – are cancer la san. Despre cine este vorba și cat de avansata este boala cu care se lupta acum vedeta? O cantareața cunoscuta a fost diagnosticata cu cancer Sarah Harding traiește momente de groaza, dupa ce medicii i-au dat diagnosticul…