Anatol Țăranu: Un stat cu memorie istorică precară are un viitor incert Evoluțiile politicii modelarii memoriei istorice pot fi cel mai timpuriu indicator al contradicțiilor emergente construcției statale. Diferențele in evaluarea trecutului cu iminența provoaca diferențe in valorile de baza ale societații, mai ales avand in vedere supraproducția de istorie in tinerele state aparute pe ruinele URSS. In cele din urma, unul dintre primele comploturi care au semnalat prabușirea iminenta a Uniunii Sovietice a devenit interpretarea diferita a istoriei popoarelor subjugate de imperiu. Statele europene s-au construit pe fundamentul istoric In secolul al XIX-lea, in timpul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

