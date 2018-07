ANAT: Degeaba dam legi daca nu gasim si banii necesari pentru despagubirea turistilor. Romania va respecta exigentele europene doar pe hartie

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o saptamana de intarziere fata de data anuntata de ministrul Bogdan Trif, Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica inca un proiect de ordonanta pentru transpunerea Directivei (UE) 2302/2015. E a treia oara cand statul o ia de la capat, in incercarea de a le garanta turistilor de la noi…

- Potrivit consultanților Corali Holidays, unul dintre principalii touroperatori specializati pe transport cu autocarul din Romania, sezonul estival 2018 indica, in general, o creștere a pieței turistice. Romanii aloca bugete sporite vacanțelor iar piața se consolideaza din nou. “Ca destinații, nu pot…

- Romania risca din nou infrigement din partea Uniunii Europene, avertizeaza fostul ministrul al Tursimului Mircea Dobre, pe Facebook. Totul dupa ce tara noastra nu ar fi luat masurile impuse de UE in domeniul turismului.Citeste si: Romanii de rand nici nu viseaza asa ceva! Care sunt cele mai…

- "In lunile noiembrie si decembrie 2017 am dezbatut public un proiect de hotarare de guvern privind infiintarea FNGPT (Fondul National de Garantare a Pachetelor de Servicii Turistice) care trebuia sa functioneze in subordinea FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile…

- Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic intre ianuarie si aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut si de aproape noua ori mai mare comparativ cu primele patru…

- Guvernul a aprobat in sedinta de saptamana trecuta un proiect de lege initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), prin care orice suma mai mare de 2000 de euro, trimisa in tara, va trebui dovedita cu documente.

- Guvernul din Bulgaria se pregatește sa introduca taxa auto pentru poluare, ceea ce ar putea reduce drastic numarul mașinilor pe care romanii le inmatriculeaza la vecinii de peste Dunare. Masura pregatita la Sofia nu pare sa-i descurajeze pe șoferii romani, conform sursei citate. "Putem sa…