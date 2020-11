Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana, a declarat ca Romania trebuie lucrat la tot ce inseamna calitatea vietii, pentru ca tara noastra este depasita de toate statele UE la acest capitol.

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu, a declarat ca "promisiunea ferma" a guvernului este ca "programul de munca flexibila, Kurzarbeit, va fi prelungit pentru cel putin 6 luni". "Am avut si o tema legata de munca si avem o veste buna, din punctul asta de…

- Daca nu vom investi masiv în primul rând în resursa umana din toate parțile, din privat, educație, administrația publica, parerea mea este ca nu vom avea nicio șansa sa absorbim nimic, a declarat Dragoș Anastasiu, președintele presedintele Camerei de Comert si Industrie Româno-Germana…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana, Dragos Anastasiu, i-a transmis premierului Ludovic Orban in cadrul videoconferintei ”RoInvest”, organizata de Agentia de presa News.ro, ca trebuie investit in resursa umana, in aparatul administrativ si ca trebuie schimbata mentalitatea. “Sunt…

Dragoș Anastasiu a fost reales in funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane (AHK Romania), potrivit unui comunicat de presa transmis de AHK Romania. Noii vicepreședinți sunt...

- ​Consiliul Investitorilor Straini (FIC) împreuna cu Academia de Studii Economice (ASE) au facut o analiza din care reiese ca România a atras, în ultima decada, investiții cu valoare adaugata scazuta sau intensitate tehnologica scazuta, a declarat Ramona Jurubița, președintele FIC,…

- Dragos Anastasiu a fost reales in functia de presedinte al Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), iar noii vicepresedinti sunt Andreas Lier si Christian von Albrichsfeld. Potrivit unui comunicat al AHK Romania, remis joi AGERPRES, marti a avut loc Adunarea Generala…

