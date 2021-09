Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Chivu testeaza viața de actor inainte de a decide daca vrea sa faca acest lucru și mai departe. Fiica cea mica a lui Cristi Chivu are rol in serialul Adela de la Antena 1 - "Adevar și eliberare". Iata ce marturisiri a facut copila de 10 ani.

- Surpriza uriașa pentru fanii lui Cristi Chivu! Fiica sa face un pas imens spre o cariera incredibila. Anastasia se bucura acum de un contract cu Antena 1. Ce va face micuța și cum iși face intrarea in lumina reflectoarelor? Fiica lui Cristi Chivu vine pe micile ecrane: micuța are un contract cu Antena…

- Fiica lui Adi Minune, Karmen, și soțul ei, au fost nași de botez pentru fetița unor priteteni apropiați. Din cauza pandemiei, evenimentul a fost amanat, așa ca micuța a crescut, deși aceasta ar fi trebuit sa fie creștinata la doar cateva luni. Evenimentul a fost unul reușit, iar artista a publicat primele…

- Cel de-al doilea sezon al serialului de ficțiune ”Adela – Adevar și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, va avea premiera diseara, de la ora 20.30, la Antena 1. Invitat in cadrul Observatorului 12 de la Antena 1, actorul Mihai Calin a facut o dezvaluire savuroasa legata de noul…

- O tanara de 24 de ani, Adela M., din Someș Odorhei, a fost gasita decedata intr-o camera de hotel din Londra, Marea Britanie. Polițiștii britanici au informat autoritațile din Romania cu privire la acest caz, insa nu au transmis cauzele decesului, potrivit monitoruldesalaj.ro. Tanara locuia…

- Ștefan Banica Jr. a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe rețelele de socializare. Nu apare in vreo vacanța sau in vreun restaurant de lux, ci alaturi de una dintre cele mai importante persoane din viața sa: fiica Violeta. Celebrul cantareț in varsta de 53 de ani a dezvaluit pe Facebook…

- Cristina Cioran (43 de ani) a nascut prematur o fetița, Ema, pe 18 iulie 2021. Prezentatoarea TV a fost externata, insa fiica ei inca se afla in spital, sub supravegherea medicilor. Cristina a nascut prin cezariana, la 29 de saptamani de sarcina. Cum se simte Cristina Cioran dupa ce a fost externata.…