Stiri pe aceeasi tema

- Au fost proteste in Franța, oamenii au ieșit in numar mare in strada și nu au lipsit incidentele. Au fost confruntari intre poliție și protestatari, la Paris. Totul, dupa ce guvernul francez a decis sa forțeze reforma pensiilor fara vot in Parlament – mulțimile s-au adunat in Place de la Concorde ca…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa cateva mii de persoane care s-au adunat spontan, joi seara, in Place de la Concorde din Paris, pentru a protesta fata de reforma pensiilor, dupa ce guvernul presedintelui Emmanuel Macron a anuntat ca isi va asuma raspunderea si nu va mai…

- Pe zi ce trece, gunoiul se aduna tot mai mult pe strazile Parisului, iar livrarile de combustibil au fost blocate la rafinarii. Aceste servicii esențiale sunt suspendate de lucratorii care se opun reformei pensiilor, potrivit Reuters. In acest timp Emmanuel Macron refuza sa discute cu sindicatele și…

- In ciuda protestelor violente din ultimele zile, senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron,…

- In plina mobilizare a milioane de francezi, Senatul a dat unda verde articolului de lege care prevede creșterea varstei de pensionare. Prevederea-cheie este susținuta de președintele Emanuel Macron, care a refuzat orice intrevedere cu liderii de sindicate.

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Sute de mii de persoane au demonstrat sambata in Franta pentru a mentine presiunea asupra guvernului in legatura cu planurile de reforma privind pensiile, care includ si masura cresterii varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, relateaza Reuters. Dupa trei zile de greve nationale de la inceputul…

- Francezii ar trebui sa munceasca doi ani mai mult, pana la varsta de 64 de ani, inainte de a se pensiona, a declarat premierul Elisabeth Borne, dand detalii despre o reforma nepopulara a sistemului de pensii, care risca sa provoace greve și sa testeze abilitatea președintelui Emmanuel Macron de a face…