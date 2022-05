Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, dupa afacerea cu criptomonede și implicarea in televiziune, investește intr-un nou proiect. La dorința regretatei sale mame, Ionela Prodan, impresara a lansat un parfum. Vrea sa indeplineasca toate dorințele cantareței de muzica populara, care s-a stins din viața acum patru ani. Pe…

- Sarah Dumitrescu Prodan, fiica in varsta de 22 de ani a Anamariei Prodan și a lui Tiberiu Dumitrescu, a vorbit intr-un interviu pentru XNS despre familia ei. Tanara, care locuiește in America, l-a dat de gol pe Bebeto, fratele mai mic, ca are iubita la 13 ani. Deși sta mai mult in America, acolo unde…

- Anamaria Prodan este pregatita sa iși refaca viața dupa ce Laurențiu Reghecampf a parasit-o pentru Corina Caciuc. Impresara a recunoscut ca ii place foarte tare un barbat care nu locuiește in Romania și care i-a promis ca o așteapta pana divorțeaza. Anamaria Prodan a trait una dintre cele mai mari dezamagiri…

- Laurențiu Reghecampf a declarat la podcastul „Acasa la Maruța“ ca a avut o relație apropiata cu mama inca actualei sale soții, Anamaria Prodan, spunand insa ca nu ar fi luat bani de la raposata Ionela Prodan. In urma celor spuse de antrenor, blondina a explodat, facand noi dezvaluiri: „Mergea saptamanal…