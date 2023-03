Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a transmis Maiei Sandu o scrisoare in care arata susținerea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Twitter, oficialul a scris ca, in contextul geopolitic dificil, Republica Moldova poate conta pe increderea…

- Andrew Tate a anunțat ca ca o vrajitoare ii ține spatele și cat este in arest.Georgiana Naghel, potrivit spuselor fostului sportiv, are puteri supranaturale transmise din mama in fiica””O vrajitoare lucreaza pentru mine. Singurul copil al unui singur copil. Mama ei a fost o vrajitoare. Bunica ei, de…

- Andrew Tate a postat un nou mesaj pe contul sau personal de Twitter, iar acesta a spus ca privarea de libertate fara acuzații sau proces este cea mai stricta pedeapsa legala in afara de moarte. Fanii au fost cei care i-au apreciat postarea cu mii de like-uri in doar cateva minute.

- Este rasturnare de situatie in cazul fraților Tate dupa ce magistrații le-au respins acestora cererea de eliberare din arest. Astfel, cei doi frați au primit o lovitura grea, mai ales ca Tristan Tate ar fi devenit tata acum trei saptamani. Care este mesajul transmis presei de catre Andrew Tate. Avocata…

- Frații Tate trec prin momente grele de cand se afla in spatele gratiilor. Iubita lui Corba susține ca tinerele au pretins ca erau ținute sechestrate. Cum ii ia apararea milionarului, in ciuda acuzațiilor grave care ii sunt aduse in dosar.

- Anamaria Prodan și-a sarbatorit frumoasa varsta de 50 de ani. Impresara a avut parte de o petrecere fastuoasa alaturi de vedetele showbiz-ului romanesc. Aceasta a oferit un interviu in cadrul emisiunii Xtra Night Show, in care a marturisit ce dorințe, dar și ce regrete are pana la aceasta varsta.

- Indragita cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, s-a stins din viața in urma cu patru ani, iar regretata artista a lasat in urma o durere de nedescris. Anamaria Prodan a postat un videoclip cu mama ei, dar și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Astazi este ziua de naștere a lui Catalin Botezatu, iar celebrul designer a implinit frumoasa varsta de 56 de ani. Cu ocazia acestei zile, pe rețelele de socializare personale, Anamaria Prodan a scris un mesaj emoționant pentru designer. Iata ce i-a transmis impresara, dar și ce fotografie a postat…