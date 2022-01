Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare ca nu a ajuns la sfarșit, la inceput de an impresara ii aduce noi acuze soțului și, in plus, aceasta a luat masuri majore pentru a-și proteja bunurile. Ea spune ca antrenorul a luat din banii și obiectele familiei, așa ca de curand…

- Anamaria Prodan nu s-a putut abține nici in noaptea de Revelion și a trimis o „sageata” catre soțul și amanta lui. Intr-o forma de zile mari, impresara a petrecut noaptea dintre ani intr-o locație de lux alaturi de prietenii sai. Mereu cu zambetul pe buze și afișand un look perfect, aceasta a incheiat…

- In urma cu trei saptamani s-a aflat ca Laurențiu a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan . De atunci, impresara a facut multe declarații pe marginea acestui subiect, insa cel care a pastrat discreția a fost soțul ei. Acum, intr-un interviu pentru protv.ro ., vedeta pune capat speculațiilor…

- Dupa zile intregi de tacere, Corina Caciuc a avut o prima reacție oficiala despre relația cu Laurențiu Reghecampf, soțul Anamariei Prodan, și despre copilul lor. A confirmat pentru cancan.ro ca este insarcinata, așteapta un bebeluș cu antrenorul. Zilele trecute s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus…