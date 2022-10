Stiri pe aceeasi tema

- Patru ani au trecut de cand Ionela Prodan a murit. Acum, fiica ei, Anamaria Prodan e hotarata sa organizeze un festival de muzica populara in memoria mamei sale, anunța Spynews . Impresara nu a oferit mai multe detalii, insa e hotarata sa demareze acest proiect. „Mama mea, Ionela Prodan, a fost și va…

- Anamaria Prodan rafiaza de fericire alaturi de doi dintre copiii ei, alaturi de care a fost premiata. Femeia de afaceri pare ca incearca sa treaca peste conflictul cu fostul soț și a participat la un eveniment impreuna cu Bebeto și Sarah.

- Anamaria Prodan a venit la Cimitirul Bellu imbracata intr-un costum verde și cu accesorii de mii de euro. Impresara a organizat un parastas precum un festival pentru mama ei. In urma cu 4 ani, Ionela Prodan se stingea din viața, dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Pe 6 octombrie, regretata interpreta…

- Anamaria Prodan are o rugaminte mare pentru Laurentiu Reghecampf, dupa bataia care a avut loc vineri de la Snagov. Impresara a spus ce nu vrea sa uite antrenorul niciodata. Așadar, care este solicitarea Anamariei Prodan, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Ce il roaga Anamaria Prodan pe…

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta in exclusivitate imagini cu Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, din timpul scandalului de ieri, in urma caruia au ajuns amandoi la poliție. In imagini, se poate observa cum celebrul antrenor o lovește cu bestialitate pe Anamaria…

- Anamaria Prodan, tarata pe strada de Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca se teme pentru viața ei. Filmarile sunt uluitoare. Dupa bataia cu fostul ei partener, Anamaria Prodan a chemat ambulanța. Ce se intampla chiar in aceste momente și ce ar fi declarat vedeta, potrivit surselor SpyNews.ro, la…

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde el antreneaza echipa Neftchi Baku, ar trebui sa ajunga astazi in Romania, conform Click . Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune.…

- Fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghencampf a implinit ieri 14 ani, iar mama sa i-a facut o petrecere surpriza la teren, dupa antrenament. Cum acesta e deja baiat mare, Ana Maria ne-a marturisit ca i-a dat cadou o suma de bani, pentru a-și cumpara el tot ce-și dorește. Laurențiu Reghecampf a implinit…