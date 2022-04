Stiri pe aceeasi tema

- Azi a avut loc cel de-al doilea termen al divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf la Judecatoria Buftea. Impresara nu a venit singura, ci a fost insoțita de Bebeto, dar și de Sarah, fiica ei mijlocie. In schimb, Reghe a venit alaturi de fiul sau din prima casatorie, Luca. Ei s-au vazut…

- Sarah și Bebeto au fost surpinși de faptul ca Reghe nu i-a salutat. Cei doi au plans și chiar au mers dupa tatal lor in speranța ca le va acorda totuși atenție, insa Reghe nu a schițat niciun gest, scrie realitateasportiva.net. Ba mai mult, Reghe a țipat in sala de judecata și a susținut ca nu are treaba…

- Dupa 15 ani de relație, Reghecampf a anunțat in octombrie ca se desparte de Anamaria Prodan, insa divorțul dintre cei doi nu s-a finalizat inca. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan nu au divorțat inca, deși se afla in plin scandal, iar antrenorul celor de la CSU Craiova are deja o alta relație și…

- Luni, 7 februarie, trebuia sa fie ziua 0 a marii intalniri de la tribunal intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Procesul s-a amanat pe ultima suta de metri. Anamaria Prodan contraataca și spune ca nu a depus nici o cerere de custodie exclusiva, care l-ar viza pe fiul lor, Laurențiu Reghecampf…

- Azi, 7 februarie, are loc prima infațișare in procesul de divorț dintre Prodanca și Reghe la Judecatoria Buftea, un eveniment amplu discutat și numit „divorțul anului”. In presa au aparut conversațiile pe mail dintre Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf, din care reiese ca amanta lui Reghe cerea insistent…

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, a intrat in posesia invitației de nunta a cuplului unde Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi trebuit sa fie nași in 2021. Avem dovada ca antrenorul nu a premeditat plecarea cu amanta, daca ajunsese sa accepte sa fie parinte spiritual…