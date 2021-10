Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la miezul nopții, s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan . Antrenorul iși dorește sa se separe legal de cea care i-a fost soție timp de 15 ani de zile. De partea cealalta, impresara a negat mult timp desparțirea de soț, iar acum, in emisiunea lui…

- De cateva luni mariajul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf sta sub semnul intrebarii, insa acum lucrurile par sa se confirme. Antrenorul a marturisit ca a depus actele de divorț. Ce avere vor avea de imparțit cei doi, dupa 15 ani de iubire.

- Celebra impresara Anamaria Prodan se gandește sa-i dea o noua lovitura lui Gigi Becali? In ce proiect sportiv ar putea investi sume uriașe de bani soția lui Laurențiu Reghecampf. Fanii clubului FCSB au ramas fara cuvinte. Despre ce ar fi vorba. Anamaria Prodan, lovitura dura pentru Gigi Becali Face…

- Dupa ce Gigi Becali ar fi insinuat ca Anamaria Prodan a avut o relație amoroasa cu Dan Alexa, antrenorul a ales sa vorbeasca despre relația pe care o are cu impresara. „Respect foarte mult aceasta relație. Am contract cu Anamaria Prodan. Este o relație de respect intre noi. Țin foarte mult la Laurențiu…

- In repetate randuri de-a lungul timpului au aparut zvonuri cum ca Anamaria Prodan și Dan Alexa ar trai o relație de iubire. Intotdeauna au negat, iar acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, antrenorul a ținut sa clarifice odata pentru totdeauna acest subiect. A specificat ca intre el și impresara…

- Ce detalii sunt cunoscute despre femeile din viața lui Laurențiu Reghecampf? Cu cine s-ar mai fi iubit celebrul antrenor? Fanii sunt surprinși de noile informații care ies la iveala despre sportiv. Cu ce femei s-ar mai fi iubit Laurențiu Reghecampf? Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf…

- Spynews.ro va prezinta imagini cu Laurentiu Reghecampf si domnisoara C, in vacanta, in Grecia. In timp ce antrenorul alege sa petreaca zile superbe in Sithonia, alaturi de domnisoara despre care a tot scris presa, Anamaria Prodan este in Dubai, intoarsa acasa, asa cum a spus si ea.

- Anamaria Prodan s-a decis sa se mute alaturi de copii sai in Dubai dupa scandalul privind divorțul de soțul sau, Laurențiu Reghecampf, despre care s-a scris ca ar avea deja alta relație. Soția tehnicianului despre care s-a spus ca țintește o revenire la FCSB dispune de un apartament aflat intr-un complex…