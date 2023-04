Noul contract cadru, aflat in dezbatere publica, prevede ca, in scop preventiv, pacientul sa poata face analize medicale chiar daca a fost depașit plafonul. ”Exista in noul contract cadru o prevedere privitoare la analizele care sunt efectuate in scop preventiv – pentru ca ne dorim sa avem o depistare cat mai rapida a bolilor. Pacienții au dreptul sa faca aceste analize in scop preventiv; analizele recomandate de medicul de familie in scop preventiv pot sa depașeasca plafonul. Nu mai sunt legate de plafon”, a explicat ministrul Sanatații, pentru TVR. Esențial este rolul medicului de familie,…