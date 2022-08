Analize și consultații periodice esențiale pentru sănătatea bărbaților Sanatatea este importanta pentru toți, indiferent de varsta sau sex. Exista afecțiuni grave, precum infarct miocardic, accident vascular cerebral, diabet zaharat, glaucom, hipertensiune arteriala, cancer de colon, cancer de prostata care se pot trata daca sunt diagnosticate din faza inițiala. Se recomanda oricarui barbat sa iși faca o programare pentru un control medical de rutina sau pentru analizele anuale. Astfel, se pot preveni afecțiuni ușor de evitat sau se poate primi tratament de specialitate, daca pacientul are nevoie. In acest articol explicam care sunt analizele și testele care ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate rezultatele la cea mai noua sesiune de evaluare desfașurata in cadrul testelor de emisii Green NCAP, lansate in urma cu trei ani și jumatate, in cadrul carora sunt evaluate emisiile mașinilor atat in laboratoarele din opt țari europene, cat și in condiții reale pe șosea.Mașinile…

- Sistemul circulator ajuta la transportul elementelor nutritive și vitale, necesare pentru funcționarea organismului. De aceea, analizele de sange ne pot dezvalui ce se afla in fluxul sanguin și, implicit, ce se intampla in corpul nostru. Rezultatele analizelor ne pot indica anumite schimbari care sunt…

- Prevederile proiectelor de lege pentru reforma educatiei Foto: Arhiva. Proiectele de lege care vizeaza reforma educatiei ar putea ajunge la Guvern saptamâna viitoare, dupa ce dezbaterea publica s-a încheiat. Legile prevad numeroase modificari importante pentru elevi,…

- Prim-ministrul finlandez a facut un test de droguri pentru a dovedi ca nu a consumat cocaina la petrecerea cu VIP-uri, in timp ce astazi au aparut imagini noi cu ea in ipostaze hot. Sanna Marin a susținut o conferința de presa in care a spus ca nu va demisiona, la scurt timp dupa ce apariția și celui…

- Sanatatea este cel mai de pret aspect pe care pacientii trebuie sa le aiba in vedere indifierent de varsta la care se afla. Verificarea acesteia se face prin intermediul unor analize biochimie care vor indica concret care este stadiul in care se fla organismul tau. Astfel, vom discuta mai jos cum pot…

- Astazi au fost afișate rezultatele finale, dupa etapa de contestații, la nivelul județului Buzau inregistrandu-se inca o medie de 10 (a patra), tot in cazul unui absolvent de la Colegiul Hasdeu, care a cerut recorectarea lucrarii la romana (9.65, nota inițiala), primind 10 la reevaluare. Astfel, alaturi…

- Nivelurile de zahar din sange reprezinta preocuparea principala pentru persoanele cu diabet. Nivelul ridicat de zahar din sange, cunoscut sub numele de hiperglicemie, apare atunci cand glicemia unei persoane este de peste 180 de miligrame pe decilitru. Iata care este alimentul pe care sa il consumi…