- Fermierul Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici din județul Arad, susține ca marii fermieri din Romania care fac comerț au cumparat grau modificat genetic din Ucraina și l-au amestecat cu producția lor pentru a-i imbunatați calitațile, dar nu l-au mai putut vinde in Europa. Urmarea: la ora actuala,…

- Romania a ajuns la un moment critic atat in privința poziției sale fața de Ucraina, cat și a rolului pe care il joaca in Europa, scrie Foreign Policy. Dupa ce controversatul populist Robert Fico a ajuns sa conduca Slovacia și a luat-o pe urmele liderului maghiar Viktor Orban, care se opune sprijinului…

- Un numar de 430.000 de romani au venit in Antalya in vacanta in acest an, fata de recordul din anul 2019 (270.000 de turisti romani), afirma Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care citeaza informatiile oferite de Aeroportul din Antalya. El sustine ca e greu de crezut aceasta cifra,…

- ”Am vazut cifrele, ieri am fost la targ de turism aici in Antalya, la care au participat hotelieri turci cu touroperatori de aici. Anul trecut era mai mare. Nu intelegeam de ce trebuie sa se vada turcii intre ei, insa litoralul turcesc pe aceasta zona are vreo 300 de kilometri. Si ieri am primit cifrele:…

- Nicolae Ciuca, a evidentiat, marti, in intalnirea cu ambasadorul Republicii Kazahstan la Bucuresti, Ali Yerlik, evolutia relatiilor dintre cele doua tari, in actualul context international plin de provocari.Pentru Romania, Kazahstan este un partener cheie din Asia Centrala, zona care prezinta un interes…

- Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a comentat plecarea premierului Ungariei din țara chiar in ziua in care președintele Iohannis roman efectueaza o vizita acolo. Viktor Orban ar fi spus ca trebuie sa efectueze o vizita in Georgia, in fapt, un pretext, pentru a nu se intalni cu președintele Klaus Iohannis.…

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la Palatul Sandor din Budapesta, unde s-a intalnit cu omologul sau maghiar, Katalin Novak, care in mai 2023 a postat pe pagina sa de Facebook, Imnul Tinutului Secuiesc. Aici șeful statului a vorbit despre atacul teroriștilor Hamas, descris de Iohannis ca fiind…

- Senatoarea neafiliata Diana Șoșoaca (SOS Romania) a purtat marți, in plenul reunit al Parlamentului, o ținta aplicata peste bluza alba, aceasta adresandu-se „Mirotvoreț”, un site ucrainean care a inclus-o intr-o baza de date cu persoane ostile, cu indemnul „Shoot!” (Trageți!”).„De la tribuna Parlamentului…