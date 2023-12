Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piata a bursei Indiei a depasit-o pe cea a bursei din Hong Kong, devenind a saptea cea mai mare din lume, pe masura ce optimismul cu privire la perspectivele economice ale tarii au crescut. La sfirsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei Nationale de Valori din India…

- Hipgnosis Songs Fund, care detine drepturile de streaming pentru artisti, de la Beyonce la Neil Young, a vandut o parte din drepturile de difuzare a melodiilor la un pret foarte mic pentru a strange bani, potrivit The Guardian, informeaza News.ro.Fondul a anuntat luni ca a vandut 20.000 de melodii…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in crestere puternica, dupa ce inflatia din SUA pentru luna octombrie a fost sub asteptari, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,4% si aproape toate sectoarele si bursele majore au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile…

- OMV Petrom anunta intrarea in vigoare a delistarii GDR-urilor de pe segmentul standard de listare al Listei Oficiale a Autoritatii de Conduita Financiara si incetarea tranzactionarii GDR-urilor pe Piata Principala a London Stock Exchange, potrivit unui raport al companiei remis

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…

- Circa 40% din activitatea pe piata primara derulata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reprezentat-o emisiunile de titluri de stat ale Ministerului de Finante, a declarat presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. „40% din activitatea pe piata primara derulata la Bursa au reprezentat-o…

- Piata de birouri din Londra se afla intr-o ”recesiune a chiriilor”, potrivit companiei de servicii financiare Jeffries, care a relatat ca locurile vacante in centrul de afaceri al capitalei britanice au atins un maxim din ultimii 30 de ani, transmite Reuters.