Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu care nu au fost multumiti de notele obtinute la probele de Bacalaureat si au depus contestatii vor afla astazi care le sunt notele finale si ce medie au obtinut. Rezultatele de dupa solutionarea contestatiilor nu se mai pot modifica, si pot fi mai mari, dar si mai mici decat cele…

- De altfel, conform lucrarii ”Ghid pentru managementul spațiilor verzi și al parcurilor din București”, realizata de Asociația Alianța Pentru Padure, Sectorul 4 are cea mai mare densitate de arbori pe hectar (77,37 arbori/ha) din Capitala. In plus, jardinierele, care necesita o atenție deosebita, sunt…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat vineri cu 0,6% si a incheiat saptamana cu cea mai mare crestere din ultimele doua luni, de peste 1,4%, informeaza news.roCea mai mare parte a sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de actiunile…

- Preturile de consum in Statele Unite au crescut moderat in mai, ducand la cea mai redusa crestere anuala a inflatiei din ultimii peste doi ani, desi presiunile determinate de preturile de baza raman solide, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) nu va modifica miercuri dobanzile. In mai,…

- Presedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, susține ca stresul din sectorul bancar ar putea insemna ca ratele dobanzilor nu vor trebui sa fie marite atat de mult cat erau asteptarile, pentru a controla inflatia, transmite CNBC. „Instrumentele de stabilitate financiara au contribuit la calmarea…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a confruntat joi cu primul sau test electoral major, in cadrul unor alegeri locale ale caror rezultate sunt asteptate vineri, dupa un an in care conservatorii aflati la guvernare au avut de suferit din cauza mai multor scandaluri, a grevelor si a haosului economic, relateaza…

- First Republic a devenit al doilea cel mai mare eșec bancar dupa dimensiunea activelor din istoria SUA. Pe primul loc, cu 307 miliarde de dolari, a ramas Washington Mutual, din 2008. Deținatoarea anterioara a „argintului”, cu 167 de miliarde de dolari active, Silicon Valley Bank, a pastrat poziția…

- Fie analize de baza, fie investigații mai complexe, pentru un diagnostic rapid sau monitorizare periodica, in cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești puteți beneficia de o gama extinsa de analize de laborator. Se pot realiza, gratuit, in baza biletului de trimitere și a unei programari prealabile,…