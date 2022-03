Analiză: Unde sunt cele mai atractive salarii din România 2022 a debutat cu un plus de oferte pe piata muncii si, in unele cazuri, salarii mai bune. In continuare, cele mai atractive salarii din economie sunt in industria IT software. De pilda, potrivit specialiștilor in domeniu, un full stack developer, adica o persoana esentiala in dezvoltarea unui proiect de IT care cunoaste cele mai noi tehnologii, si limbaje de programare, poate sa inceapa sa lucreze intr-o firma pe un salariu de 4 mii de lei si sa ajunga, odata cu experienta, la 16 mii de lei pe luna. Soferi, curieri, personal hotelier si ingineri – acestea sunt meseriile cele mai cautate de angajatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

