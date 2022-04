Stiri pe aceeasi tema

- Sudul Litoralului a devenit un adevarat ,,El Dorado’’ pentru investitorii din sectorul turistic și imobiliar. Cei peste 250 de dezvoltatori imobiliari din Constanța anunța investiții de peste 250 de milioane de euro in urmatorii ani, in proiecte imobiliare mixte – hoteluri, apartamente, restaurante…

- Trafic aglomerat in statiunea Mamaia, judetul Constanta.Traficul rutier este foarte aglomerat intre zona hotelului Rex si Cazino, se sensul de mers dinspre Navodari spre Constanta. Se circula bara la bara in statiunea Mamaia. Coloana de masini se intinde pe o portiune semnificativa.Mai multe imagini…

- Valoarea finala a achizitiei se ridica la suma de 3.270.000 lei Conform datelor financiare, in 2020, societatea a raportat 11 salariati, la o cifra de afaceri de 732.985 lei, cu un profit de 495.659 lei Primaria municipiului Mangalia a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitia…

- Anul trecut, 699 de apartamente cu o suprafata totala de 62.514 mp, 926 de locuri de parcare si 69 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in 2021 pentru un total de 202,2 milioane de euro, in crestere cu 115% fata de 2020. ” One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Daca nu esti deci inca unde sa mergi in vacanta in acest an, dar iti doresti totusi un concediu la Marea Neagra, ei bine si in acest an Bulgaria si Romania a intrat in competitie pentru atragerea turistilor. Iar acest lucru se vede foarte clar din multitudinea de oferte cu care se incerca atragea…

- Mamaia Nord este cea mai exclusivista stațiune din Romania, deci o astfel de taxa nu ar trebui sa reprezinte o problema pentru cei cu portofelul greu. Este vorba de taxa speciala pentru fiecare noapte. Potrivit administrației locale, banii vor fi folosiți pentru promovarea turismului in zona de stațiune…

- Masura a intrat deja in vigoare, iar turisti care vor petrecere vacanțele in stațiunea Mamaia Nord vor fi anuntati de taxa de 1% la receptia hotelului.Taxa se va aplica la orice tip de cazare, de la hoteluri și vile pana la zonele de camping."Taxa hoteliera este absolut normala si necesara. O plateste…