- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, 19 mai, ca "niciodata in situatii de criza nu se majoreaza impozitele, prin urmare nici in Romania nu vor spori si nici nu vor fi introduse altele noi, adaugand ca ministrul Finantelor va prezenta o analiza care are drept scop "o optimizare…

- Comisia Europeana a explicat modul in care companiile din Uniunea Europeana pot plati pentru gazul rusesc fara a incalca sancțiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, intr-un ghid actualizat privind aceasta problema, consultat de Reuters . Comisia a transmis luna trecuta companiilor europene ca ar…

- Britanicii și ucrainenii care au intrat in Romania in lunile martie și aprilie au fost strainii care au cheltuit cel mai mult in țara noastra, cu peste 123 de mii de tranzacții cu cardul (123.581), in valoare de aproape 16,5 milioane de lei (16.431.491 lei). Așa arata o anliza realizata de Global Payments,…

- Zece mii de euro pentru a tipari bibliorafturi pline cu documente, actiuni in justitie care dureaza mai multi ani, angajarea contractorilor locali pentru a face lobby printre birocratii din micile orase, producatorii de energie spun ca toate aceste blocaje birocratice zadarnicesc planurile Europei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind evoluția pieței de capital in anul 2021. Analiza surprinde insa și aspecte de actualitate cu privire la modul in care au reacționat piețele de capital și de marfuri, in contextul razboiului din Ucraina. Conflictul armat din țara vecina…

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Costurile de transport de marfuri in Marea Neagra devin prohibitive, inclusiv in cazul produselor importate de Romania, iar prima de risc de razboi – care include și amenințarea reprezentata de minele in deriva – depașește prețul platit de clienți pentru inchirierea navelor,…

- O noua crestere a numarului de cazuri de Covid-19 in Marea Britanie a obligat companiile aeriene, inclusiv easyJet, sa anuleze sute de zboruri in ultimele zile, pe masura ce imbolnavirile din randul personalului s-au inmultit, transmite Reuters. Anglia a renuntat la toate restrictiile legate de coronavirus…

- Guvernul va analiza saptamana aceasta proiectul unei ordonante de urgenta care sa stabileasca modul in care vor fi sprijiniti salariatii din companiile vizate de sanctiunile economice impotriva Rusiei. Este vorba de prevederi care vizeaza in special acordarea somajului tehnic pentru acesti angajati.…