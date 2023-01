Stiri pe aceeasi tema

- China va gestiona COVID-19 cu masuri care se impun in cazul bolilor infecțioase de tip B și nu de tip A, in contextul unei schimbari radicale a politicilor de raspuns la COVID-19. China a redenumit termenul chinezesc pentru COVID-19 „boala infecțioasa cu noul coronavirus”, se arata intr-un comunicat…

- Decizia intervine intr-o perioada extrem de dificila, și asta doarece China se confrunta cu o crestere brusca a numarului de infectari cu coronavirus dupa renuntarea la majoritatea restrictiilor sanitare la inceputul acestei luni, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Cat privește decizia autoritaților…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC), duminica, relateaza Reuters, preluat de…

- Decesele provocate de COVID, doua la numar, au fost raportate luni de Comisia Nationala de Sanatate (NHC) și sunt primele din 3 decembrie, cu cateva zile inainte ca Beijingul sa relaxeze politica „zero-COVID”, transmite Reuters.Bilanțul anunțat luni de oficialii chinezi este pus la indoiala, starnind…

- Comisia Nationala pentru Sanatate (NHC) din China a anunțat ca si-a luat angajamentul ”sa accelereze cresterea ratei de vaccinare a persoanelor cu varste de peste 80 de ani si sa continue sa creasca rata de vaccinare a persoanelor cu varste intre 60 si 79 de ani”, relateaza AFP, citata de Agerpres.Masura…

- China a raportat, vineri, 35.183 de noi infectii COVID-19, din care 3.474 simptomatice si 31.709 asimptomatice, a declarat, sambata, Comisia Nationala pentru Sanatate, fiind un nou numar record, pentru a treia zi consecutiv, scrie News.ro. In ziua anterioara, fusesera raportate 32.943 de cazuri noi,…

- China a inregistrat, vineri, 35.183 de noi infectii COVID-19, din care 3.474 simptomatice si 31.709 asimptomatice, a declarat, sambata, Comisia Nationala pentru Sanatate, informeaza Reuters, preluat de News.ro . Este un nou numar record de cazuri COVID, pentru a treia zi consecutiv. Excluzand cazurile…