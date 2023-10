Stiri pe aceeasi tema

- „Ma uit la chipurile oamenilor. Soc. Uimire. Inima puternic lovita. Ne gandim la nesfarșit unul la celalalt: un coșmar, un coșmar ca niciunul altul. De nespus. Cuvintele sunt incapabile sa exprime (...)Ceea ce se intampla acum reflecta prețul pe care il platește Israelul pentru ca s-a lasat sedus,…

- Mai mulți turiști au fost in mare pericol, ieri pe Transfagarașan, dupa ce au incercat sa se apropie mult prea mult de un urs, pentru a-l fotografia si pentru a-l hrani. La un moment dat, insa, animalul a inceput sa alerge inspre ei. Martor: „Ii dau de mancare. Nu e voie mai…” Oamenii inspaimantati…

- Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de candidate la aderare la Uniunea Europeana in 2022. In vara anului 2014, ambele țari au semnat, de asemenea in mod sincron, Acordul de Asociere cu UE. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, considera ca Ucraina și Republica Moldova pot adera la…

- Toamna se apropie cu pași repezi. Doar cateva zile ne mai despart de sezonul care ne apropie de iarna. In loc sa ne lasam copleșiți de melancolia sezonului, acum ar trebui sa fim deschiși și entuziasmați de oportunitațile pe care aceasta perioada le poate aduce. Exista o zodie norocoasa in acest sezon,…

- Betelgeuse, a doua cea mai stralucitoare stea din constelația Orion, aflata la aproximativ 650 de ani lumina distanța de Pamant, a devenit din ce in ce mai stralucitoare, atingand 142% din luminozitatea sa obișnuita la sfarșitul lunii mai și 350% la inceputul lunii august, ceea ce a determinat unii…

- Indicele anual al prețurilor de consum din SUA a urcat de la 3% la 3,2% in luna iulie, ceea ce reprezinta o valoare ușor mai mica decat cea anticipata, de 3,3%. Inflația de baza – care exclude prețurile la energie și alimente – a incetinit de la 4,8 la 4,7% fața de anul trecut, in […]

