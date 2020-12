Stiri pe aceeasi tema

- Oveit este prima companie care lanseaza conceptul Live Stream Shopping pe piața din Romania, printr-o soluție tehnologica, Streams.Live, care imbina conceptul de sesiuni video live, cu experiența de shopping offline. Live Stream Shopping este o alternativa inovatoare care susține procesul de digitalizare…

- Activitatea intensa de pe piața IPO globala din trimestrul al treilea al anului 2020 contrazice tradiția de scaderi inregistrate, in mod normal, in aceasta perioada. Pe fondul unei avalanșe de lichiditați pe piața, T3 2020 devine cel mai activ al treilea trimestru din ultimii 20 de ani in funcție de…

- Romania trebuie sa plateasca in acest an aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala era pe crestere, a scris pe Facebook ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, peste cateva zile trebuie achitata o suma de 10 miliarde de lei in contul…

- Suma de 3,3 miliarde de euro din luna mai reprezinta un record pentru o singura iesire pe extern a Romaniei. De asemenea, suma de 10,7 miliarde de dolari reprezinta un record pentru imprumuturi luate de Guvern intr-un singur an de pe piata financiara internationala, relateaza Emisiunile pe piata internationala…

- Un studiu realizat de Zenith Automotive Advertising Expenditure Forecasts arata ca brandurile auto și-au redus cu mult bugetele alocate publicitații. Cheltuielile in publicitatea auto sunt estimate sa scada cu 21% in 2020 in 10 piețe cheie, conform previziunilor Zenith Automotive Advertising Expenditure…

- Pandemia de COVID-19 ar putea costa fotbalul mondial in jur de 14 miliarde de dolari, lucru care a determinat peste 150 de asociații sa solicite ajutorul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), transmite AFP.Anunțul ca fotbalul cere ajutor financiar a fost facut astazi, 16 septembrie, de fostul…

- Criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19) costa industria auto globala miliarde de dolari si provoaca pierderi masive companiilor, se arata intr-un studiu al firmei de consultanta EY, transmite DPA, conform agerpres.ro. Pierderile operationale in randul celor mai mari 17 producatori auto…

