- Aproape doua treimi (65%) dintre companiile din Romania se asteapta la o crestere a cifrei de afaceri, in 2023, iar sapte din zece entitati (68,3%) estimeaza ca vor incheia acest an cu echipe mai mari, releva ANIS Sentiment Survey – un sondaj derulat in premiera de Asociatia Patronala a Industriei de…

- Comunicat de presa Anul 2023 va fi, in Romania, al evoluției tehnologice. Companiile vor cauta soluții de eficientizare a costurilor, vor apela la AI (inteligența artificiala) și se vor inscrie curentului global de accelerare a migrarii in cloud, adoptand, simultan, tehnologii sustenabile. Acestea sunt…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat miercuri calendarul lansarii Programului de Digitalizare a IMM-urilor , in valoare totala de aproape 350 de milioane de euro, prin care microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din Romania vor putea obține fonduri europene de cate 20.000-100.000…

- Cifra de afaceri a a companiilor din industria de software din Romania a crescut cu aproximativ 14,5% fata de 2020 si a fost cu 246% mai mare decat in 2012, pana la nivelul record de aproape 10 miliarde de euro in 2021, conform datelor de la Ministerul Finantelor, arata un studiu realizat de analistii…

- Industria de software din Romania continua creșterea și anul acesta, majorarea cifrei de afaceri a companiilor de profil fiind estimata la 250% pentru ultimii zece ani, conform unei analize KeysFin. Problema Romaniei este insa nivelul de digitalizare, unde ramanem pe ultimele locuri in Europa, in clasamentul…

- Dosarul cu sina va disparea din Romania in 3-5 ani, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. El a menționat ca exista o teama de digitalizare, mai ales in randul functionarilor publici, chiar si in randul angajatilor de la Ministerul Digitalizarii.