- Deși raportul nu examineaza originile SARS-Cov-2, acesta critica, in schimb, autoritațile chineze și OMS pentru ca le-a luat prea mult pana sa-și dea seama ca virusul se raspandea printre locuitorii din Wuhan și sa emita avertismentul ca se raspandește de la om la om, relateaza HotNews.ro. ”In viitor,…

- Un raspuns rapid la nivel internațional ar fi putut opri epidemia de COVID-19 din China inainte sa devina catastrofa globala din 2020, arata un raport critic la adresa raspunsului dat la pandemie de liderii lumii și de Organizația Mondiala a Sanatații, scrie Financial Times,

- Cofondatorul BioNTech, Ugur Sahin, și-a exprimat increderea ca vaccinul pe care compania sa l-a dezvoltat impreuna cu Pfizer funcționeaza impotriva variantei indiene a coronavirusului. “Inca testam varianta indiana, dar varianta indiana are mutații pentru care am testat deja și pentru care vaccinul…

- Cancelarul german Angela Merkel a chemat la angajarea unui dialog cu China asupra aprobarii reciproce a vaccinurilor pentru a contracara pandemia de coronavirus, in timpul unor discutii online cu premierul Li Keqiang, informeaza miercuri DPA. "Nu putem stapani aceasta pandemie decat in comun", a declarat…

- PodcasturiVaccinul chinez anti-COVID: Cand ar putea ajunge in Moldova Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat in cadrul unui discuții la Centrul de presa Sputnik Moldova ca, in prezent, țara noastra este in proces de negociere și achiziție a vaccinului anti-COVID produs de catre o companie…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a identificat cauza cea mai probabila a pandemiei de coronavirus, in urma unei investigații desfașurate in China, in ultimele luni.Astfel, potrivit IMS, sursa pandemiei de COVID o reprezinta fermele de animale salbatice din China, conform publicației Live Science.Aceste…

- Dupa o investigație care a durat cateva luni, Organizația Mondiala a Sanatații a ajuns la concluzia ca, cel mai probabil, fermele de animale salbatice din China sunt sursa pandemiei de COVID-19.

- In urma cu exact un an, pe 11 martie 2020, Organizația Mondiala a Sanatații declara pandemic virusul aparut in China, iar urmarile au avut un impact dezastruos și asupra sportului. Stadioanele s-au golit și cu mici excepții a fost permis accesul spectatorilor pe arene in toata aceasta perioada. Marile…