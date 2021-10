Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a obținut doar un punct din primele trei meciuri disputate în grupele Conference League, dar Dan Petrescu a afirmat ca este mulțumit de atitudinea jucatorilor sai. Chiar daca AZ Alkmaar s-a impus cu 1-0 dupa un meci în care a avut ocaziile mai importante, antrenorul campioanei României…

- CFR Cluj - AZ Alkmaar (joi, ora 22:00) e meciul pe care campioana Romaniei e obligata sa-l caștige pentru a avea șanse reale la calificarea in fazele eliminatorii din Conference League. Dupa 0-1 in Cehia, cu Jablonec, și 1-1 pe teren propriu cu danezii de la Randers, Denis Alibec și colegii lui trebuie…

- Inainte de meciul cu AZ Alkmaar, situația este exploziva la CFR Cluj, dupa infrangerea cu Rapid relația dintre jucatori și antrenor fiind extrem de incordata. Nu e exclus nici ca finanțatorul Varga sa renunțe la Dan Petrescu pentru a-i face loc lui Adrian Mutu. In plina criza de rezultate, dar și de…

- Fara victorie în primele doua meciuri din grupele Conference League și învinsa de Rapid în ultima etapa din Liga 1,​ CFR Cluj are în fața un adversar foarte dificil: AZ Alkmaar. Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, a afirmat miercuri, într-o conferința de presa, ca se…

- CFR Cluj are o misiune extrem de grea in meciul de maine, joi, 21 octombrie 2021, contra celor de la AZ Alkmaar, din grupele Conference League.Dan Petrescu are o problema serioasa in cadrul lotului, survenita dupa eșecul de la Mioveni cu Rapid, scor 0-2.Bogdan Mara, directorul sportiv al campioanei…

- Dan Petrescu (53 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu Gaz Metan, scor 2-1. Dan Petrescu, dupa CFR Cluj - Gaz Metan 2-1: „Eu și echipa am aratat foarte rau in prima repriza” „Am pregatit meciul altfel. Știam ca va fi foarte greu, ca se apara foarte bine și ca joaca excelent pe contraatac…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca jucatorii sai sa se autodepaseasca la meciul cu Randers, din Conference League. “N-am reusit sa vad atatea meciuri cate mi-as fi dorit ale adversarului. Un adversar care daca termina in…

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…