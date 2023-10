ANALIZĂ: „Hamas = Daesh”, campania-şoc virală a Israelului pe reţele de socializare Cel mai comentat video este un desen animat. Un inorog tasneste intr-un curcubeu, iar pe ecran incepe sa scrie cu litere negre La fel cum ati face voi orice pentru a va proteja copilul, noi vom face totul pentru a-i proteja pe ai nostri”. Pe pagina de YouTube a Ministerului israelian al Afacerilor Externe, aproximativ 40 de videouri scurte au fost postate online de la masacrul de la 7 octombrie. Peste 1.400 de persoane au fost ucise de partea israeliana de la aceasgta data, in principal civili, executati de Hamas in acea zi, potrivit autoritatilor israeliene. Israelul a lansat de atunci numeroase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

