Analiză Frames: România, țara care își vinde pădurile cu ochii închiși Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere și prelucrarii lemnului au atins in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie. Cele peste 6.000 de firme care activeaza in acest sector inregistreaza afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in 2018, arata o analiza realizata de Frames. Un business de peste 2,5 miliarde de euro In absența unei legislații care sa limiteze dispariția „aurului verde“, cu autoritați preocupate doar la nivel declarativ de starea padurilor, defrișarile masive, legale sau ilegale, s-au accentuat in ultimii ani. Cum business-ul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

