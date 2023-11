Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul Black Friday s-a transformat in Romania intr-o intreaga saptamana de reduceri si promotii, arata o analiza realizata de MerchantPro pe datele inregistrate de un esantion reprezentativ de aproape 1.000 de magazine online locale care folosesc platforma de solutii SaaS pentru eCommerce. Potrivit…

- Profitul Hidroelectrica, in suma de 5,19 miliarde de lei, a fost obținut in condițiile unei creșteri a veniturilor, de 32%, care au ajuns la 9,55 miliarde de lei, pe fondul creșterii producției de energie electrica.Productie de energie electrica in crestere cu 38% fata de perioada similara a anului…

- Noua lege a pensiilor, aflata acum in dezbaterea parlamentului prevede recalcularea pensiilor. Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca este posibil ca unele pensii sa creasca cu peste 80% in urma recalcularii prevazute de noua lege. Totodata, aceasta a devaluit și care va fi valoarea cele…

- O persoana care avea salariul mediu pe economie si care a contribuit luna de luna timp de 15 ani la Pilonul II de pensii ar trebui sa aiba in cont in jur de 36.000 lei, dar daca se pastra graficul de crestere a contributiilor valoarea ar fi fost mai mare cu 36%, a declarat, marti, Radu Craciun, presedintele…

- Romania se confrunta cu o majorare a cheltuielilor pentru sanatate, iar estimarile arata ca pana in 2028 urmeaza o creștere de 37,68%, adica de 7,5 miliarde de dolari, ajungandu-se la un total de 27,3 miliarde de dolari.Aceasta creștere este preponderent reflectata in cheltuielile pentru sanatate ale…

- Brand Finance® Romania 50 , editia 2023 plaseaza TRANSAVIA pe locul 4 in clasamentul celor mai valoroase portofolii de marci din Romania. Avansul de 28% fața de anul trecut, cel mai mare din top 10, arata o creștere a valorii cumulate a portofoliului liderului pieței de carne de pui din Romania de aproximativ…

- Printre primele dispoziții ale proiectului de Lege privind masurile fiscal-bugetare se numara un impozit minim de 1% din cifra de afaceri pentru intarirea disciplinei fiscale care sa asigure o contribuție minima datorata de o companie pentru situația in care impozitul pe profit este mai mic decat…

- Produsul intern brut al Romaniei se menține pe o creștere ușoara, insa evoluția industriei și a construcțiilor, la pachet cu deficitul bugetar și cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…