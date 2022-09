Analiză ENTR: Impozitarea „super-profiturilor”, în criza energetică. Ce fac vecinii noștri europeni? Marea Britanie, Spania și Italia au decis sa introduca taxe speciale pentru companiile de petrol și gaze care au obținut profituri uriașe in ultimele luni. La fel Grecia si Ungaria. In Romania, așa cum știm, avem deocamdata Companiile care au profituri suplimentare ca urmare a crizei pe piața energiei sunt supuse unor impozite suplimentare, dar nu in toate țarile și nu toți decidenții sunt de acord cu asta – o sinteza publicata de jurnaliștii din proiectul european ENTR. In fața inflației galopante, a creșterii prețurilor la carburanți din ultimele luni, a crizei climatice și a profiturilor record… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

