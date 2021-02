Analiza eJobs: Unde vor să se angajeze tinerii fară experiență Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii care au avut poziții deschise, cele mai multe CV-uri mergand catre locurile de munca din retail, IT / telecom, call-center / BPO, prestari servicii, banking sau publicitate / marketing / PR. Mai puțin cautate au fost domenii precum producție, auto, medicina ori farma. Lider AUR, arestat pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Dan Tanasa a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi discutat cu mai mulți colegi pentru a parasi partidul, in timp ce Claudiu Tarziu, co-președinte AUR, a declarat pentru G4Media.ro ca ceilalți patru parlamentari veniți din Partidul Neamul Romanesc au spus ca vor sa ramana in AUR. Percheziții…

- De altfel, Ministerul Agriculturii majoreaza cu 98% tarifele pentru servicii, inregistrari, teste si acreditari, potrivit agrointel.ro. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat Ministerul Agriculturii a majorat tarifele pentru serviciile prestate…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate, potrivit platformei de recrutare eJobs .…

- Minorul a fost transferat pentru monitorizare, starea sa nu s-a inrautațit. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat S-a considerat ca va fi monitorizat mai bine intr-un spital de specialitate, avand in vedere traumele pe care le-a suferit. …

- Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii care au avut poziții deschise, cele mai multe CV-uri mergand catre locurile de munca din retail,…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate. Peste 52.000 de candidați din categoria entry…

- Cu peste 500.000 de aplicari in primele doua saptamani din ianuarie, schimbarea jobului ramane și in 2021 principalul obiectiv pe plan profesional. 2020 a fost anul recordurilor in materie de aplicari, dar și in ceea ce privește numarul celor care au cautat sa se angajeze, peste 300.000 de romani facandu-și…

- Bogdan Ivan Gruia (PSD BN): Voi lupta pentru ca tinerii sa aiba oportunitați reale, acasa, in Romania! Romania nu se poate dezvolta cu adevarat fara un mediu de afaceri puternic și diversificat, iar pentru acest lucru e nevoie ca statul sa sprijine antreprenorii tineri atat din mediul urban, dar mai…