- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie…

- România a împrumutat, prin Ministerul Finanțelor, în iulie, 3,5 miliarde euro, de pe piețele externe. Daca ne uitam la emisiunea pe 20 de ani, comparativ cu cea din aprilie, statul s-a împrumutat mai scump. Daca atunci a fost o dobânda de 2,75%, în iulie s-a ridicat…

- Duminica a intra in vigoare noua lista a tarilor in functie de riscul epidemiologic. Astfel, Franta intra pe lista rosie, alaturi de Grecia, Spania, Maria Britanie, Irlanda si Portugalia. Persoanele nevaccinate care sosesc in Romania din aceste tari trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. Sunt…

- Campioni, elite ale sportului ecvestru, din Romania dar și din Austria, Ungaria, Elveția, Germania, Franța iși disputa locul in topul clasamentelor din Europa, dar și la nivel mondial la cel mai mare concurs de atelaje din țara noastra, la Oșorhei.

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

- Pina la ora 12:00, peste hotarele țarii s-au prezentat la vot peste 70.000 de alegatori. Potrivit ministerului de Externe, sint inregistrate disponibilitați medii sau reduse la unele secții de votare din strainatate in urmatoarele state: Italia, Franța, Irlanda, Germania, Romania, Regatul Unit al Marii…

- „Noaptea filosofiei”, un eveniment care include peste 20 de conferințe, dezbateri, proiecții și performance-uri cu aproape 40 de invitați din Romania, Franța, Germania și Belgia, se va desfașura la Timișoara in 25 iunie, atat la Institutul Francez cat și la libraria La Doua Bufnițe, la Faber Community…