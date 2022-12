Stiri pe aceeasi tema

- „Piața globala a bunurilor de lux a continuat sa avanseze in cursul anului 2022, in pofida condițiilor economice și de consum extrem de incerte. Tinerii au impulsionat vanzarile in acest domeniu, care au crescut cu circa 21% fața de anul precedent și se estimeaza un trend ascendent și in urmatorii zece…

- Șase marci auto din China incearca sa intre pe piața romaneasca, prin niște companii care au experiența de peste 20 de ani in Romania, cu marci mai consacrate. Astfel, marcile chinezești DFSK, SERES, BAIC, FAW, Bestune, JAC și Brilliance - SWM Motors au inceput sa fie comercializate in Romania, in 2022,…

- Doar noua dintre cele mai extinse 20 de lanturi de fast food din SUA sunt prezente pe piata din Romania, in frunte cu Subway, Starbucks si McDonald’s, retelele care au acoperit piata lor mama cu cele mai multe unitati, arata o analiza ZF pe baza datelor Visual Capitalist care citeaza QSR Magazine.

- ”Retailerii din Romania se asteapta la o crestere a vanzarilor intre 60% si 200% la editia Black Friday 2022, comparativ cu o perioada fara reduceri, din campaniile promotionale transmite prin email si SMS”, arata datele White Image. Potrivit acesteia, cele mai active companii de Black Friday sunt din…

- OPPO este in continuare unul dintre cele mai noi brand-uri de smartphone -uri care și-au facut debutul pe piața din Romania. In acești doi ani care au trecut de la apariția device-urilor producatorului chinez pe rafturile magazinelor autohtone, OPPO a crescut foarte mult de la luna la luna, compania…

- Invitatul de joi al emisiunii DC News, "Ce se intampla", a fost Dumitru Costin, lider BNS. Ce spune acesta despre criza energiei. "Toate lucrurile trebuiau facute la timp. Oricum piata de energie din Romania era liberalizata pentru consumatorii industriali. Singura zona care ramasese neliberalizata…