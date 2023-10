Stiri pe aceeasi tema

- Numarul companiilor de impact in insolvența iminenta a crescut la cel mai mare nivel inregistrat din ultimii unsprezece ani și atinge 6.949 companii in 2022, in avans semnificativ fața de 2021.

- Florin Cițu descrie pachetul fiscal drept „un atac furibund impotriva sectorului privat”. Recunoaște insa ca PNL „este partaș la acest atac”. Mai mult, fostul premier crede ca pachetul fiscal nu rezolva problema deficitului din 2023. „In primul rand, acest pachet fiscal nu are niciun impact pentru…

- Numarul companiilor mari din Romania, cu impact in economie, care au intrat in insolvența a crescut, in 2023, fața de prima jumatate a anului trecut. Anul acesta, au fost 35 de astfel de cazuri, fața de 32, in 2022. Mariana Boiciuc, Corporate Manager CITR, a vorbit despre posibilitatea companiilor aflate…

- Companiile de asigurare au deschis, pana in acest moment, 14 dosare de dauna in baza politelor de asigurare, dupa ce au fost notificate de cei care au fost afectați de exploziile produse la stația GPL ilegala din Crevedia, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania…

- Companiile de stat sunt 0,5% din numarul entitaților economice din Romania, dar au 19% din totalul datoriilor la stat, arata o analiza incrucișata a documentelor Fiscului și Registrului Comerțului, realizata pentru Libertatea de o companie de date. Cu tot cu societațile comerciale unde statul este acționar…

- Vor fi acordarea ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment produs in localitatea Crevedia. Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi proiectul. Astfel, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in strainatate, 2.000 lei…

- CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare din Romania, analizeaza evolutia restructurarilor si insolventelor din primul semestru al anului 2023, iar rezultatele arata un interes crescut al mediului de business pentru noile produse de restructurare, cu 30 proiecte de concordat preventiv,…

