Analiză: Cele patru șocuri care ar putea destabiliza economia SUA Dupa un an de creștere surprinzator de puternica, economia americana se confrunta cu patru șocuri potențiale, care ar putea aduce destabilizare, potrivit unei analize a societații de investiții financiare Tradeville. Printre provocarile din aceasta toamana se numara o greva de amploare a muncitorilor din industria auto, posibilitatea blocarii guvernului, reluarea plaților pentru imprumuturile studențești și […] The post Analiza: Cele patru șocuri care ar putea destabiliza economia SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare, intr-un context in care se discuta despre creșterea sau menținerea dobanzilor de referința in SUA, in zona euro și in alte economii majore ale lumii, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe internaționale.…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia financiara internationala. …

- LinkedIn, platforma deținuta de Microsoft, inregistreaza creșteri accelerate pe piața social media, ajungand la 950 de milioane de utilizatori, cu venituri de peste 15 miliarde de dolari in anul fiscal 2023. Potrivit unei analize publicate de brokerul de investiții Tradeville, aceasta tendința se bazeaza…

- Continuarea atacurilor rusești asupra porturilor dunarene din Reni și Ismail ar putea avea repercusiuni asupra volumului de marfuri transportat de compania romaneasca Transport Trade Services (TTS), potrivit unei analize a societații de investiții Tradeville. Analiza, care se bazeaza pe surse publice…

- In primele trei zile de la listarea la BVB, Hidroelectrica a inregistrat un rulaj de tranzacționare de peste 1 miliard RON si o apreciere de peste 7% fata de prețul final de oferta, de 104 RON pe acțiune, potrivit unei analize publicate de compania Tradeville. Lichiditatea acțiunilor Hidroelectrica…

- Euro zone finance ministers will agree on Thursday to withdraw energy support measures to their economies and use the savings to cut budget deficits and help the European Central Bank curb inflation, a draft statement by the ministers showed, according to Reuters. The ministers will also say that gradual,…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta desfasurarea unui nou miting national al lucratorilor din Sanatate, miercuri, incepand cu ora 11:00, in Piata Victoriei din Bucuresti. La protest sunt asteptati sa ia parte peste 5.000 de angajati din Sanatate. Revendicarile sustinute de protestatari au ca scop…

- Numarul persoanelor care se plang de alergii a crescut foarte mult. Un studiu realizat de Universitatea Stanford arata ca industrializarea, schimbarea dietelor, utilizarea excesiva a antibioticelor, incalzirea globala, inundațiile crescute și incendiile de vegetație exacerbeaza toate dificultațile cu…