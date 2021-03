Stiri pe aceeasi tema

- In viziunea analiștilor, consultați de CFA in luna decembrie 2020, deficitul bugetului de stat anticipat, pentru anul 2021, este de 7,4%. Rata inflației, pentru orizontul de 12 luni, respectiv februarie 2021 – februarie 2022, este estimata la 2,58%. Aceștia se așteapta ca datoria publica va urca, in…

- "Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 8 puncte), evolutia datorandu-se ambelor componente ale acestuia. Este a treia luna consecutiva…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna ianuarie fata de luna anterioara cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte, fata de aceeasi luna a anului anterior, iar 51% din analistii financiari estimeaza ca durata impactului economic al coronavirusului se…

- Cea mai mare parte a participanților la un sondaj realizat în rândul membrilor CFA România (88%) anticipeaza o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie pentru orizontul de 6 luni este de 4,9208, în timp ce pentru…

- CFA Romania: Impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul IV al anului 2021. La cat ajunge cursul euro/leu in acest an Analistii financiari anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul IV al anului 2021, potrivit sondajului…

- Membrii CFA România estimeaza pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2022/ianuarie 2021) o valoare medie a inflației de 2,64%, se arata într-un comunicat al organizației. În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 85% dintre participanții la sondaj anticipeaza o depreciere…

- ​În acest an, cu acest 7% din PIB deficit bugetar, ieșim din media țarilor UE, a declarat Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România. “Nu cred ca va determina reducerea ratingului. Ratigul nostru va ramane investment grade. Sunt riscuri, dar depinde de modul în care guvernul…