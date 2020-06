Analiştii CFA România anticipează pentru acest an un deficit al bugetului de stat de 8,5% Analistii CFA Romania anticipeaza pentru 2020 un deficit al bugetului de stat de 8,5% si o rata a somajului la final de an de 7,8%, potrivit unui comunicat al organizatiei, remis miercuri AGERPRES.



"In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020 au fost adaugate si patru intrebari suplimentare, cu privire la: impactul economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (38,8%) anticipand ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul I al anului 2021; deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,5%; evolutia, in termeni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Citu: O parere personala – legea de majorare a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului Legea care prevede majorarea pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani, a afirmat ministrul Finantelor, Florin Citu, precizand ca aceata este “o parere…

- Specialiștii in finanțe-banci anticipeaza ca moneda naționala iși va continua deprecierea fața de moneda unica europeana, ajungand la o valoare de 4,97 lei pentru un euro, scrie Agerpres.Specialiștii in finanțe-banci anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala.…

- Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%. "In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari…

- Majoritatea analistilor financiari estimeaza pentru urmatoarele 12 luni deprecierea leului, mai concret, un curs mediu de 4,94 lei/euro, si o inflatie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA Society, preluata de Ziarul Financiar.Datele colectate de CFA arata ca, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analistilor…

- Este aproape sigur ca in urmatoarele luni euro va ajunge la aproape 5 lei. Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie 2020, a inregistrat o valoare…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie 2020, a inregistrat o valoare medie de 3,67%. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a monedei nationale pana la 4,94 lei/euro, in urmatoarele 12 luni Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie…

- Cumparaturile online de produse alimentare inregistreaza o creștere susținuta, de la declanșarea epidemiei de coronavirus, noteaza CNN. In SUA, chiar și varstnicii comanda pe internet, in loc sa mearga la magazin.In vreme ce electrocasnicele, carțile, hainele sau cosmeticele sunt comandate masiv pe…