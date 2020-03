Analiştii anunţă apocalipsă economică în România: Două milioane de şomeri în două săptămâni Ilie Serbanescu spune ca ne asteapta vremuri grele din punct de vedere economic. "Bancile finanțeaza economia romaneasca doar in proporție de 8%, așa ca nu se pune problema de amanari la rate pentru firme, poate pentru populație, daca statul va suporta o parte din rambursare. Oricum, de acum incolo bancile nu vor mai da credite populației. Așa vor face și multinaționalele, nu mai au comenzi, vor da afara oamenii. Iar firmele mici de la noi, gen SRL, PFA, vor fi terminate, pulverizate. Vom avea doua milioane de șomeri in doua saptamani, un milion de aici și un milion din așa-zisa diaspora,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

