- Dupa ce vreme de mai multe saptamani a parut ca tensiunile dintre NATO și Rusia vor continua sa se intensifice in contextul acțiunilor armatei ruse in estul Ucrainei, in Crimeea și in Marea Neagra, tensiunile au luat-o brusc pe o tendința descendenta, miercuri.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat joi anuntul Moscovei cu privire la o retragere a unor zeci de mii de militari rusi comasati la frontiera Ucrainei, a caror desfasurare a provocat o crestere importanta a tensiunilor pe scena internationala, relateaza AFP. ”Reducerea trupelor…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea fazei active a exercitiilor la scara larga efectuate in aceste zile in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si in Marea Neagra. Manevrele au loc sub supravegherea ministrului rus al Apararii Serghei Soigu, care a sosit joi in Crimeea.

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii "sa stea departe" de Rusia si Crimeea, atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters potrivit Agerpres.…