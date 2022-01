Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- In condițiile amenințarilor rusești de la granița de Est a Ucrainei și din Marea Neagra, Franța a anunțat ca va trimite trupe in Romania, ca parte a unui contingent NATO. Odata cu acest anunț au inceput deja sa se manifeste batai de joc și reacții la adresa acestui act, considerandu-se inutila prezența…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari “va avea consecinte uriase”, transmite duminica…

- Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgenta in 370 de randuri in Europa in anul 2021, in principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz in apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni, in total 290 de zboruri, au fost ca raspuns la survolurile militare care…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus, a declarat ca Rusia va prezenta NATO o propunere ce are in vedere garanții de securitate care sa fie obligatorii pentru organizațiile implicate, potrivit EFE. ”Vom formula in curand propuneri concrete catre colegii nostri occidentali si speram ca le vor lua…