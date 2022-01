Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) a fost prima formațiune politica care și-a asumat și a avut curajul sa atraga atenția asupra faptului ca, suprapopularea urșilor devine o problema majora care afecteaza oamenii și bunurile lor, iar aceasta problema necesita o rezolvare imediata și legala.…

- Polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 12 Luduș au oprit in trafic miercuri, 15 decembrie, in jurul orei 23.00, in comuna Chețani, un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani, din aceeași comuna. "In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca acesta…

- Mai mult de 10 furnizori de gaze au iesit din piata pana acum, ca urmare a preturilor mari, si aproximativ 70.000 de consumatori au fost preluati de furnizorii de ultima instanta, a afirmat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. El a participat…

- Politistii Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni au retinut trei barbati banuiti ca ar fi sustras 800 de euro, dintr-o locuinta din comuna Mica. "La data de 29 noiembrie, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui furt. In fapt, in perioada 28-29 noiembrie 2021, persoane necunoscute ar…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține vineri, intr-o postare pe Facebook, ca, de data aceasta, Raed Arafat are perfecta dreptate și ca nu e cazul sa fim mai relaxați decat restul lumii. Octavian Jurma apreciaza ca „suntem in plin proces de instalare a tiraniei negaționiste și o sa platim un preț mare…

- Unul dintre cei mai tineri politicieni din județul Mureș, Szekely Janos, viceprimarul PMP al comunei Rastolița, a incetat din viața la varsta de 48 de ani. Tragicul anunț a fost facut luni, 29 noiembrie, de soția viceprimarului, Szekely Georgeta. "Slujba de inmormantare a dragului nostru Szekely Janos…

- Perioada analizata a fost caracterizata de eforturile susținute ale BNR de a asigura stabilite leului, prin folosirea tuturor instrumentelor pe care le are la dispoziție. Volatilitatea mediei euro s-a rezumat la 4,9487 – 4,9491 lei, cotațiile crescand, insa, pana la 4,954 lei. Tranzacțiile de vineri…

- Managerul Spitalului Municipal Sighișoara, dr. Tanaszi Sarolta, a anunțat vineri, 26 noiembrie, ca recent unitatea a fost dotata cu un Computer tomograf nou, de inalta performanța. "In ultimele saptamani s-a reabilitat o parte din Laboratorul de radiologie și imagistica medicala pentru a asigura spațiul…