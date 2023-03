Stiri pe aceeasi tema

- „ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat urmatoarea situatie: o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala - inspector superior ANAF - si solicita sume de bani in numele institutiei. Solicitarea frauduloasa a fost transmisa de pe o adresa de email care nu apartine institutiei, [email protected].…

- Ioana Ignat impartașește cu fanii momentele frumoase din viața sa, așa cum s-a intamplat și in urma cu o zi, cand o persoana importanta pentru artista și-a sarbatorit ziua de naștere. Cantareața a marcat momentul așa cum se cuvine.

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate persoane publice din Romania. Pentru ca este mereu sincera, vedeta a strans aprecierile oamenilor din jurul ei destul de repede. Chiar daca nu ii mai are pe cei dragi aproape, Andreea Marin iși amintește de aceștia in fiecare moment al vieții sale și…

- Sorana Cirstea este luna dintre cele mai apreciate jucatoare de tenis din lume. Sportiv deține o comunitate destul de mare pe rețelelor sociale, acolo unde a strans mai bine de 150.000 de urmaritori. Și, pentru ca are fani și in mediul online, tenismena le-a cerut ajutorul acestora. Ce apel disperat…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc nu se feresc sa iși arate iubirea pe care o simt unul fața de celalalt. De ziua brunetei, antrenorul de fotbal i-a pregatit o surpriza extrem de frumoasa!

- Statele Unite sunt "intr-o pozitie mai buna decat orice tara din lume" pentru a-si relansa economia in pofida efectelor razboiului din Ucraina si a pandemiei de COVID-19, a asigurat presedintele Joe Biden marti la inceputul discursului sau despre "Starea Uniunii", transmite miercuri AFP.

- Sorana Cirstea nu iși poate petrece sarbatorile de iarna din acest an in sanul familiei. Pentru ca iși dorește sa faca performanța in domeniul pentru care a muncit de mica, jucatoarea noastra de tenis a plecat departe de Roamnia pentru a se pregati de participarea la Australian Open, primul Grand Slam…

- La puțin timp de la Finala sezonului 6 Mireasa, Paul a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele sociale. Concurentul a vorbit despre experiența pe care a trait-o in casa show-ului matrimonial, dupa casatoria cu Roxana.