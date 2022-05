Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a scos la concurs un numar de 79 de posturi de executie, inclusiv posturi de debutanti, pentru aparatul central, dar si alte 130 de posturi pentru DGRFP Bucuresti. Sunt cautati angajati pentru diverse servicii ale ANAF, printre care Directia generala juridica, Unitatea de management al informatiei…

- La DGRFP Bucuresti, posturile sunt in principal de inspectori si referenti. De asemenea, urmeaza sa fie anuntate angajari pe 50 de posturi si la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC). “Este prima etapa de recrutare pe posturi vacante la ANAF, pentru aparatul central, DGAMC…

- Printr-un ordin al președintelui ANAF incepand cu data de 3 mai, Georgeta Aurora Negru este noul șef, cu delegație, al Finanțelor Publice Argeș. Aceasta il inlocuiește pe Mihai Marius Ciuca aflat la conducerea AJFP Argeș din ianuarie 2022. Doamna Georgeta Aurora Negru a fost consilier superior la Direcția…

- O noua șefa la Finanțe Argeș. Este vorba despre Georgeta Aurora Negru. Aceasta va ocupa funcția de director pana pe 2 octombrie 2022. Georgeta Negru a fost consilier la Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. Fostul șef, Marius Ciuca, a fost schimbat din funcție la doar 4 luni de…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu vine cu o reacție la incendiul care a avut loc, marți dimineața, la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitala. „Imaginile de mai jos sunt puțin mai vechi de un an. Momentul: la o luna dupa preluarea mandatului de ministru al sanatații. Locul: Incendiul de atunci…

- Surse parlamentare spun ca Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe in guvernul PSD Mihai Tudose, este unul din numele vehiculate pentru conducerea ANAF. Mișa a mai condus ANAF in 2018-2019, fiind numit in funcție de fostul premier Viorica Dancila (PSD). Mișa a intrat in 2013 in ANAF ca director general…

- Tribunalul Constanta a respins actiunea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, insa decizia magistratilor nu este una definitiva. Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a solicitat inscrierea sa in Tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva RADET Constanta…

- Regionala Ploiești a Vamii va fi preluata in cea mai mare parte de catre regionala București a noii structuri a Autoritații Vamale Romane (AVR), care va funcționa cu șapte regionale in loc de opt, cate sunt acum la Direcția Generala a Vamilor (DGV), prevede forma actualizata a unui proiect de hotarare…