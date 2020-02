ANAF recupereaza o parte din prejudiciul din dosarul Poteras: A vandut un teren din nordul Capitalei, cu 3,4 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Sile Camataru, condamnat definitiv Vasile Balint. Foto: Arhiva Agerpres. Interlopul Vasile Balint, zis Sile Camataru, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la sase ani de închisoare cu executare, într-un dosar de proxenetism. Magistratii au revocat…

- Fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu vrea inca un mandat la primarie, el urmand sa candideze din partea Partidului ADER, pe care l-a fondat in urma cu doi ani. In iulie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa inceteze procesul penal impotriva lui Ontanu, pe motiv ca faptele s-au prescris.…

- Magistrații Curții de Apel București au respins cererea autoritaților din Ankara de a fi extradata profesoara de origine turca, ridicata din locuința sa din Capitala și dusa la instanța. Decizia poate fi atacata.O profesoara de origine turca, ce lucreaza la scolile Lumina, a fost ridicata…

- Primaria Capitalei vrea sa taie aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara si Catedrala Mantuirii Neamului, de unde reduce 10 milioane de lei. Proiectul va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Iulian Serban Sanducu, soferul unui Volkswagen Touareg care, in 2015, a sicanat si a lovit in trafic un autoturism Dacia Logan, in zona fantanii Miorita din Capitala, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani inchisoare cu executare pentru tentativa de omor calificat. Inițial,…

- Primaria Sectorului 5, condusa de primarul PSD Daniel Florea, da 4 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect adoptat de Consiliul Local recent. Banii sunt alocați din bugetul instituției pe anul 2019. Primaria Sectorului 1 a vrut și ea sa dea 10 milioane de lei in aceasta…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice fac miercuri dimineata sapte perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune fiscala.”La data de 27 noiembrie 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice…