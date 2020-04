Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ramburseaza in luna martie TVA in valoare de aproape 4 miliarde de lei, pentru 24.526 de deconturi, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform documentului, media rambursarilor din primele doua luni ale anului 2020 a fost de 1,6 miliarde de lei. "De la data declararii starii de urgenta, ANAF a accelerat procesul de rambursare a TVA prin relocarea personalului implicat in actiunile de control suspendate. Totodata, ANAF a desfasurat campanii in randul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregatite cu rapiditate compensarile…