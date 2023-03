ANAF pune tunurile pe comercianții online cu plată ramburs. Uni au avut încasări de peste 1 milion de lei pe lună Fiscul va incepe verificari la persoane fizice care vand produse online, cu plata ramburs, dupa ce firmele de curierat au inceput deja sa transmita informații despre aceste vanzari, prin formularul 395. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a precizat ca au fost astfel evidențiate persoane fizice care au avut vanzari online de peste un milion de lei pe luna. “Firmele de curierat au și transmis, avem informații foarte clare, sunt pregatite acțiuni ale antifraudei pe acest mecanism. (....) Cateva zeci de astfel de persoane vor fi verificate de ANAF pana la sfarșitul lunii aprilie”, a spus Heiuș.De la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

