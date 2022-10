ANAF publică lista contribuabililor buni-platnici. Ce condiții sunt luate în calcul ANAF publica lista contribuabililor buni-platnici. Ce condiții sunt luate in calcul ANAF a anunțat ca va publica, trimestrial, lista contribuabilor buni-platnici. Este vorba despre persoane juridice fara obligații restante. Lista va cuprinde firmele care au declarat și au achitat la scadența obligațiile fiscale de plata. Condițiile pentru includerea in lista cu buni-platnici a) au depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, […] Citește ANAF publica lista contribuabililor buni-platnici. Ce condiții sunt luate in calcul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

