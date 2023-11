Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri maraton pentru legea salarizarii au avut loc la Ministerul Muncii, la care au participat profesioniștii din transporturi, din autoritațile centrale și instituțiile cu autofinanțare.Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a discutat cu profesioniștii din transporturile…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, trage un semnal de alarma ca birocratizarea și mania controalelor vor afecta viitorul Romaniei. Romania se afunda in birocrație și in mecanisme de control. Dupa ce ca totul se mișca foarte greu, și suntem falimentari ca țara, ne pricepe sa ne punem bețe in roate…

- Romanii din diaspora pot primi bani pentru a se intoarce acasa, insa, numai in anumite condiții. Care sunt cele doua condiții pe care aceștia trebuie sa le indeplineasca? Afla din randurile de mai jos. Romanii din diaspora pot primi bani pentru a se intoarce in țara In incercarea de a-i face pe romanii…

- Polaris M Holding desfasoara, la nivelul muncipiului Constanta, o campanie ce vizeaza cresterea gradului de informare si incurajare in randul populatiei, de a colecta separat deseurile. Totodata, aceasta initiativa atrage atentia si asupra consecintelor pe care le poate avea nerespectarea regulilor…

- Potrivit informațiilor extrase din bazele de date administrate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, din totalul de 1.718 operatori economici cu capital majoritar de stat un numar de 910 inregistreaza obligatii fiscale restante in suma de 19,8 mld.lei, din care 13,5 mld.lei (68,11%) reprezinta…

- Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, prin Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) – organizatie sindicala la care este afiliat, a hotarat declansarea conflictului de munca la nivelul grupului de unitați constituit din Ministerul Finanțelor si instituțiile din subordinea…

- Incep controalele ANAF la comercianți pentru a verifica daca respecta Ordonanța privind reducerea adaosurile comerciale Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a transmis ca a inceput din data 3 august controale la retaileri pentru a verifica daca respecta Ordonanța de Urgența privind reducerea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat implementarea unor noi tichete, incepand cu 1 ianuarie 2024. Aceste vouchere vor avea rolul de a ajuta oamenii și de a reglementa anumite sisteme la nivelul statului.